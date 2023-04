De KU Leuven keurt de aanvraag voor een ­lezing van Martin Sellner in haar gebouwen af. Dat meldt

De Morgen en de universiteit bevestigt het nieuws. Op 19 april zou Sellner er komen spreken over ‘de identitaire strijd en zijn toekomst’ op vraag van studentenvereniging NSV. Sellner is de kopman van Generation Identity, een van de meest prominente extreemrechtse bewegingen.