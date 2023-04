Betogers vallen favoriet restaurant van Macron aan

Op de elfde dag van nationaal protest in Frankrijk ­tegen de verhoging van de pen­sioenleeftijd zijn donderdag vernielingen aangericht en tientallen betogers gearresteerd.

Volgens de autoriteiten demonstreerden donderdag in Frankrijk 570.000 mensen, 170.000 minder dan bij de vorige betoging eind maart. In Parijs waren volgens de vakbonden 400.000 mensen op de been, de politie hield het op 57.000. De betogers protesteren ­tegen de verhoging van de pen­sioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

Meer dan driehonderd mensen vielen in Parijs restaurant La Rotonde binnen, waar president Emmanuel Macron in 2017 zijn verkiezingsoverwinning had gevierd. Er woedde even een brandje. Betogers drongen in de hoofdstad ook het kantoor van de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock kortstondig binnen.

Traangas

In onder meer Parijs, Lyon en Nantes kwam het tot relletjes. Volgens Franse media raakten in de hoofdstad demonstranten en zeker vier politiemensen gewond. Aan het eind van de middag waren er twintig arrestaties verricht. In Lyon werden winkels beschadigd en in Nantes zette de politie traangas in. Daar werden meer dan twintig mensen aangehouden. In Lyon raakten ­negen agenten gewond en werden negen arrestaties gemeld.

Ook in steden als Bordeaux, ­Rennes, Brest, Nice, Marseille, Perpignan en Clermont-Ferrand gingen mensen de straat op, maar over het algemeen minder dan op de ­vorige grote protestdag eind maart.

Woensdag hadden regering en vakbonden vruchteloze gesprekken gevoerd over de maatregelen die het pensioenstelsel volgens de regering weer betaalbaar moet ­maken.

