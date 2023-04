‘Tesla-personeel deelde camerabeelden auto’s’

Tesla verzekert miljoenen eigenaars van zijn elektrische auto’s dat hun privacy ‘voor ons enorm belangrijk is en altijd zal blijven’. De camera’s die Tesla in voertuigen inbouwde om te helpen bij het rijden – zo klinkt het officieel op de website – zijn ‘van meet af aan ontworpen om uw privacy te beschermen’.

Maar tussen 2019 en 2022 deelden groepen Tesla-medewerkers privé via een intern berichtensysteem soms zeer onthullende ­video’s en afbeeldingen die waren opgenomen door autocamera’s van klanten. Dat blijkt uit interviews die Reuters afnam met negen voormalige werknemers. Sommige opnames brachten Tesla-klanten in gênante situaties. Een ex-werknemer beschreef een video van een man die geheel naakt een voertuig nadert. Ook gedeeld: ongevallen. Een crashvideo uit 2021 liet een Tesla zien die met hoge snelheid in een woonwijk reed en een kind op een fiets aanreed, aldus een andere ex-werknemer.

Tesla stelt in zijn online ‘privacyverklaring voor klanten’ dat zijn ‘camera-opnamen anoniem blijven en niet aan u of uw voertuig zijn gekoppeld’. Maar zeven ex-werknemers vertelden Reuters dat het computerprogramma dat ze op het werk gebruikten de locatie van opnames kon tonen – wat mogelijk zou kunnen onthullen waar een Tesla-eigenaar woonde. Tesla antwoordde nog niet op vragen van Reuters hierover