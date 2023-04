Airbus sluit miljardendeal in China

De Europese vliegtuigbouwer Airbus zal fors investeren in China. Donderdag werd in Peking tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel ­Macron een miljardendeal ondertekend waarmee de productiecapaciteit van de vliegtuigbouwer in China verdubbeld wordt. Dat terwijl net veel westerse bedrijven aarzelen om hun productie in China te vergroten.

China is een van de grootste afnemers, en geldt als grote groeimarkt. Airbus bezit er vandaag al een Chinese assemblagelijn, waar elke maand vier A320-vliegtuigen van de band lopen. Daar komt nu dus een tweede lijn bij in dezelfde stad, Tianjin, die tegen 2025 productieklaar moet zijn. En de Chinezen hebben ook de order voor 160 nieuwe vliegtuigen herbevestigd.

Voor Airbus is dit dan ook een baanbrekende deal. Zij het wel een die tot een win-winsituatie moet leiden: China stemt toe om vliegtuigen van Airbus af te nemen, maar verwacht daarbij wel dat ze in het land gebouwd worden.

China is een erg belangrijke ­afzetmarkt is voor Airbus, dat potentie ziet in de 1,4 miljard inwoners. Temeer omdat de gemiddelde inwoner van China steeds welvarender lijkt te worden, wat betekent dat Chinezen ook steeds meer gaan vliegen. Resultaat: ongeveer alle gebouwde Airbus-vliegtuigen gaat tegenwoordig naar China.