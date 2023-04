Rechter Amerikaanse Hooggerechtshof onder vuur vanwege gesponsorde luxereizen

Clarence Thomas, een van de meest conservatieve rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof, heeft meer dan twintig jaar lang luxereizen aanvaard van miljardair Harlan Crow. Dat blijkt uit een artikel van onderzoeksmagazine ProPublica.

In juni 2019 nam Clarence Thomas samen met zijn vrouw een privéjet van de Amerikaanse vastgoedmagnaat en miljardair Harlan Crow en scheepte hij daarna in voor een negendaagse cruise langs de Indonesische eilanden met de Michaela Rose, het superjacht van Crow met privékok. Kostprijs als hij de hele reis zelf had moeten betalen volgens de onderzoeksjournalisten van het Amerikaanse online onderzoeksmagazine ProPublica? Een half miljoen dollar – of zo’n 450 miljoen euro.

Het is maar een voorbeeld van vele luxereizen die Thomas, een van de meeste conservatieve rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof, volgens ProPublica meer dan twintig jaar lang maakte op kosten van Crow, een belangrijke donateur van de Republikeinen. Volgens het onderzoeksmagazine ging de rechter ook elke zomer op reis naar Camp Topridge, een privéresort van Crow in de Amerikaanse staat New York, en vergezelde hij Crow naar Bohemian Grove in Californië, een eliteclub in Californië waar alleen mannen binnen mogen.

Verplicht aangeven

Die gulle schenkingen aanvaardde Thomas zonder ze aan te geven, zegt ProPublica, dat met tientallen mensen sprak voor het onderzoek en talloze documenten doorploegde. Nochtans zijn rechters van het Hooggerechtshof, net als federale rechters, verplicht jaarlijks een lijst op te maken van de geschenken die ze ontvangen hebben. Volgens ProPublica overtrad Thomas niet alleen de federale wet, maar ook deontologische grenzen.

Thomas trad in 1991 toe als rechter van Amerikaanse Hooggerechtshof, toen de toenmalige Amerikaanse president George H.W. Bush hem voordroeg. Hij was een van de vijf rechters die afgelopen zomer voor de afschaffing van het federale recht op abortus stemde.

De vriendschap tussen de langstzittende rechter in het Hof en de vastgoedmagnaat was ook al het onderwerp van een artikel in The New York Times uit 2011 waarin hun band ‘ongebruikelijk en ethisch gevoelig’ genoemd werd.

‘Gestolen’ verkiezingen

De naam van Thomas werd eerder ook al in verband gebracht met controverse: zijn vrouw Ginni steunde voluit Trump toen hij (ten onrechte) beweerde dat de presidentsverkiezingen van 2020 van hem waren gestolen.

Thomas zelf wou niet in ProPublica reageren op de onthullingen. Crow liet in een verklaring aan ProPublica en CNN weten dat hij al sinds 1996 bevriend is met Thomas en zijn vrouw en dat hij ‘even gastvrij’ is geweest voor Thomas ‘als voor mijn vele andere dierbare vrienden’.