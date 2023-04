Vacatures enkel bestemd voor personen met een handicap: met die maatregel wil minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) be­komen dat bij de federale overheid voldoende ambtenaren met een beperking werken.

Samen met leeftijd en fysieke kenmerken is het hebben van een ­handicap dé belangrijkste oorzaak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek in Vlaanderen en uit praktijktests in ...