In de Mechelse deelgemeente Battel staat al meer dan tien jaar geen geldautomaat meer, tot frustratie van veel bewoners. ‘Maak dan eerst dat je overal elektronisch kan betalen.’

‘Vroeger was hier nog een Fortis, maar dat is al meer dan tien jaar geleden’, zegt Michael Leemans, terwijl zijn ellebogen rusten op de tapkraan. ‘Sindsdien staat er geen geldautomaat meer in Battel. ...