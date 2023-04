Film met Johnny Depp opent filmfestival Cannes

Voor het eerst in drie jaar zal Johnny Depp te zien zijn in een film. Als opener van het filmfestival van Cannes dan nog.

Het wordt een koninklijke comeback voor Johnny Depp (59). De Amerikaanse acteur speelt in de film Jeanne du Barry in ieder geval de Franse koning Lodewijk XV. Het historisch drama wordt ook de openingsfilm van het filmfestival van Cannes, die op 16 mei in première gaat.

Het is de eerste film sinds Depp het smaadproces tegen zijn ex-vrouw Amber Heard won. De fel gemediatiseerde zaak, waarin Heard hem beschuldigde van huiselijk geweld, zette een rem op de acteercarrière van Depp. De rechter gaf Heard ongelijk, maar het proces wierp hoe dan ook een schaduw op het imago van de acteur.

In 2021 verloor hij een smaadproces tegen The Sun. Depp had de Britse tabloid aangeklaagd omdat die hem een ‘wife beater’ (een vrouwenmishandelaar, red.) had genoemd. Warner Brothers liet Depp daarop weten dat hij niet meer welkom was in de derde Fantastic beasts-film. Sinds zijn juridische problemen heeft Depp niet meer meegespeeld in een Hollywoodproductie.

In het Frans

Centraal in Jeanne du Barry staat Jeanne Vaubernier, gespeeld door de Franse actrice Maïwenn, die de film ook regisseert. Jeanne is een arbeidersmeisje dat zich omhoog werkt aan het Franse hof en uiteindelijk de favoriete hofdame wordt van de vorst.

Jeanne du Barry is de eerste Franstalige film waarin Depp te zien zal zijn. Et ça alors: hij zal ook Frans spreken. De acteur heeft een sterke band met Frankrijk: hij was veertien jaar samen met de Franse zangeres en actrice Vanessa Paradis, met wie hij twee kinderen heeft, en heeft nog steeds verschillende eigendommen in het land. In 2001 kocht hij zelfs een heus dorpje, nabij Saint-Tropez.

De voorbije drie jaar werkte Depp in Europa aan een voorzichtige comeback als artiest. Zo ging hij op tournee met de Britse rocker Jeff Beck, die in januari overleed, en werkte hij ook aan een biopic over de getroebleerde Italiaanse kunstenaar Amedeo Modigliani. Die film, die hij zelf regisseert en die Al Pacino als coproducent heeft, moet nog uitkomen.

