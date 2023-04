Michele Cicora (72) is op zoek naar zijn vader. Al zijn hele leven lang. Ons land heeft Francesco Cicora in de mijn van Marcinelle laten stikken. ‘Mijn vader is voor twee zakken kolen verkocht.’

Als kleuter zocht Michele Cicora zijn vader in enveloppen. Twee keer per week viel er in het ouderlijke huis in het Zuid-Italiaanse dorpje San Giuliano di Puglia een brief in de bus. ‘Het is papa’, zei ...