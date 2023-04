Betogers vallen lievelingsbistro Macron aan

Betogers hebben uit onvrede over de pensioenhervorming een van de favoriete restaurants van de Franse president Macron in Parijs aangevallen.

La Rotonde, een van de geliefkoosde bistro’s van Emmanuel Macron in Parijs, heeft het moeten ontgelden tijdens protesten tegen de omstreden pensioenhervorming van de Franse president. Betogers staken het restaurant in brand. De brandweer kon het vuur al snel doven. De politie wierp een barricade op rond de bistro. Daarop gooiden demonstranten stenen en flessen naar de politieagenten.

Tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron is al wekenlang protest. Door die hervorming wordt de pensioenleeftijd opgetrokken van 62 naar 64 jaar.

Macron vierde in La Rotonde zijn verkiezingszege in 2017. Ook kunstenaar Pablo Picasso was destijds een graag geziene gast in de bistro.

Macron zelf is op dit moment in China voor een ontmoeting met zijn Chinese evenknie Xi Jinping.

