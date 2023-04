De universitaire ziekenhuizen boekten miljoenenwinsten met dank aan de coronatests. Die vloeiden naar de algemene werking en zelfs naar doctorandi, blijkt uit een eerste officiële evaluatie. Het geld valt niet meer terug te vorderen.

In oktober 2020, in volle coronacrisis, richtte de federale regering in ijltempo een federaal testplatform op. Omdat de bestaande privélaboratoria ­de enorme toevloed aan coronatests niet konden verwerken ...