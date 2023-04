Diddy betaalt Sting 5.000 dollar per dag voor sample

1,8 miljoen dollar per jaar. Zoveel krijgt voormalig Police-frontman Sting voor een sample van zijn hit ‘Every breath you take’. De Amerikaanse rapper Diddy betaalt dat bedrag omdat hij geen toestemming vroeg voor de sample.

De Amerikaanse producer/rapper Diddy (53) zette woensdag de puntjes op de i over zijn hit ‘I’ll be missing you’ uit 1997. Daarin gebruikte hij een sample van ‘Every breath you take’, een nummer van The Police uit 1983. Diddy liet op Twitter weten dat hij daarvoor ‘elke dag 5.000 dollar’, of net geen 4.600 euro, neertelt.

In een interview met The Breakfast Club, een ontbijtshow op het Amerikaanse radiostation Power 105.1, vertelde Sting in 2018 al dat hij een mooie vergoeding krijgt van Diddy, omdat die pas na het uitbrengen van de single ‘I’ll be missing you’ de toestemming had gevraagd voor het gebruik van de sample. ‘Ik krijg daarvoor nu 2.000 dollar per dag. En dat tot het einde van mijn leven. Dat is de deal die we in der minne sloten. Trouwens, we zijn ondertussen goede vrienden.’

Nu maakte Diddy dus bekend dat het bedrag eigenlijk nog hoger ligt: 5.000 dollar. Dat betekent voor Sting een jaarlijks extraatje van 1,8 miljoen dollar.

Notorious Big

‘I’ll be missing you’ was in 1997 de tweede hitsingle van Diddy – die toen onder de naam Puff Daddy werkte. Het nummer was een eerbetoon aan the Notorious B.I.G., de rapper die in dat jaar op 24-jarige leeftijd was doodgeschoten. De moord is nooit opgelost. Tijdens de MTV Music Awards van dat jaar zongen Diddy, Sting en Faith Evans, de ex van the Notorious B.I.G., het liedje samen.

5.000 euro per dag betalen voor een sample is veel geld. Maar Diddy heeft ook stevig verdiend aan het nummer. De single stond liefst elf weken bovenaan de Amerikaanse hitparade Billboard 100. Ook in onze Ultratop noteerde het nummer 23 weken, waarvan zes op de eerste plaats.