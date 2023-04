Bever op klaarlichte dag gespot aan parkje op Linkeroever

Vrijdag 7 april wordt internationaal de Dag van de Bever gevierd. Toevallig maakte Jan Peter Spaanderman deze week een opvallend filmpje van een bever in het parkje in de Esmoreitlaan in Linkeroever. Het dier, dat toch wat het spoor bijster lijkt, werd ook al in een tuin in de Esmoreitlaan gespot. Natuurpunt Antwerpen Noord en Kempen vermoedt niet dat het om de bever van het Noordkasteel gaat die op de vlucht is moeten slaan voor de werkzaamheden daar, want daar zijn nog verse knaagsporen.

7 april is de verjaardag van Dorothy Richards, een wetenschapper die vijftig jaar onderzoek deed naar bevers en daarom bekend stond als “beaver woman”. Daarom is het vandaag de internationale beverdag. De bever is het grootste knaagdier van Europa en is nu ook op Linkeroever gespot.

Jan Peter Spaanderman keek verbaasd op toen hij deze week een hulpeloze bever zag scharrelen op klaarlichte dag in het parkje in de Esmoreitlaan op Linkeroever. Het dier liep langs de omheining en leek toch wat verdwaald.

De bever in het parkje in de Esmoreitlaan op Linkeroever. Foto: Jan Peter Spaanderman

Ook in een tuin vlakbij dook de dolende bever recent op. De buurt denkt dat het mogelijk om de bever van het Noordkasteel gaat, waar gewerkt wordt door Lantis en honderden bomen werden gerooid.

‘Waarschijnlijk gaat het om een ander exemplaar’, reageert Bauke Lenaerts van Natuurpunt Antwerpen Noord en Kempen. ‘Iemand is vorige week nog gaan kijken aan het Noordkasteel en er waren nog verse knaagsporen. De bever aan het Noordkasteel zit er trouwens niet meer alleen, er is al een tweede bever gezien.’

Op Linkeroever zitten er wel al wat bevers, zo werd er in 2021 nog eentje gezien in de jachthaven. Net als in - what’s in a name? - Beveren. Normaal wandelt een bever overdag niet zo rond. Het zijn meer schemerdieren. ‘Als hij echt verdwaald lijkt en zich in een gevaarlijke situatie bevindt waarin hij riskeert aangereden te worden, kan altijd het Agentschap Natuur en Bos worden verwittigd om de bever in een veiliger gebied te brengen’, zegt Bauke Lenaerts van Natuurpunt.

Knaagsporen aan Antitankgracht

Ook milieuvereniging GroenRand zet de bever rond de Antitankgracht op 7 april in de kijker. Er werden knaagsporen en wissels (looppaden) gevonden op de oever van de Antitankgracht in Schilde. In Oelegem, in het bos tussen de E34 en de zwaaikom van het Albertkanaal, ontdekten natuurliefhebbers op de Kapelbeek in het verlengde van de Antitankgracht een beverdam. Even verderop in Oelegem hebben bevers in het Schijn ook een heuse beverdam gebouwd.

Recent was er ook nog de grote beverdam op de Tappelbeek op de grens Oelegem-Massenhoven. Daar is het waterpeil intussen licht gezakt, al blijft er nog een grote stroming op de dam zitten. Op het eerste zicht zijn er geen verse knaagsporen, maar er zijn wel wissels zichtbaar aan de beekkant waar de bever in het water glijdt.