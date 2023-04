Jan Peumans wou Annick De Ridder de nek omwringen

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Ras apart (1)

Ex-Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) maakte woensdagavond een opgemerkte passage in het VRT-programma DIW Dans La Vallée. Hij kwam daar onder meer terug op de gemeenteraad in Sint-Truiden waar de 78-jarige Raymonde Spiritus haar middelvinger opstak na een tussenkomst van haar partijgenoot Veerle Heren. ‘Ik noem dat een vorm van vingerpopulisme’, aldus Peumans. Hij benadrukte ook meteen dat hij dat zelf nooit zou doen, ‘ook al heb ik vaak de drang gevoeld als voorzitter van het Vlaams Parlement’.

‘Bij sommige parlementsleden dacht ik weleens dat ik hen de nek wilde omdraaien om ze te doen zwijgen’, zei Peumans nog. ‘Maar als iemand te lang kletste, kon ik natuurlijk ook gemakkelijk de micro’s afzetten.’ Welke parlementsleden hem dan het meest ergerden? ‘Annick De Ridder, niet toevallig van Antwerpen’, verwijst Peumans naar zijn N-VA-partijgenote en Antwerpse havenschepen. Opmerkelijk genoeg maakte Peumans daarbij ook een snuifgebaar.

1 biljoen (1)

België vroeg aan Nederland om Kris Peeters (CD&V) zes maanden langer te laten aanblijven als vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank. Zijn mandaat loopt in principe af in januari 2024, maar net dan krijgt België ook het Europese voorzitterschap in handen. ‘Dan zou het goed zijn om een Belgische vicepresident te hebben die nauw kan samenwerken’, zegt Peeters in een interview met Business AM.

Die Europese Investeringsbank leende onder meer 1,1 miljard euro aan Wallonië voor de restauratie van de woningen na de overstroming. Maar daarnaast mikt de bank vooral op financiering in klimaatmaatregelen. ‘Wij gaan er ook van uit dat wij tegen 2030 in totaal voor 1 biljoen euro in klimaat hebben geïnvesteerd’, zegt Peeters.

Ras apart (2)

De Ridder tilt niet al te zwaar aan de uitspraken van Peumans. ‘Ik vermoed dat het poging tot humor is in een satirisch programma? Hij doet maar’, reageert ze. De associatie tussen de haven en drugs is natuurlijk ook wel snel gemaakt.

Peumans benadrukte alleszins dat hij zich ‘serieus amuseert’ sinds zijn pensioen. ‘Ook na vier jaar heb ik het zwarte gat nog altijd niet gezien. Ik ben aan het doctoreren aan de universiteit van Gent en – dat zeg ik duidelijk – níét in Antwerpen.’ Peumans doctoreert bij historicus Bruno De Wever over de geschiedenis van de Vlaamse beweging in Limburg en dan vooral het ontstaan van de Volksunie. ‘Ik heb al anderhalve hoofdstuk geschreven van de zeven. Dus ik heb nog een jaar over vier nodig.’

1 biljoen (2)

Kris Peeters benadrukt bij Business AM dat hij niet meer denkt aan een terugkeer naar de Belgische politiek. ‘Zeg nooit nooit, maar ik ben een goeie drie jaar geleden uit de politiek gestapt. Ik denk dat men niet op mij zit te wachten’, klinkt het. ‘Ik zal altijd proberen een bijdrage te leveren voor het algemeen goed, maar ik ga ervan uit dat dat niet met een politiek mandaat zal gebeuren.’

