De familie van Britta Cloetens kan twaalf jaar na haar verdwijning eindelijk afscheid nemen. Een jager vond vlak voor Kerstmis stoffelijke resten in een bos bij Dinant. Toch duurde het tot nu voor men het DNA van Britta kon linken aan de botresten.

Britta Cloetens verdween op 23 april 2011, ze was toen 25 jaar. Ze bleek vermoord te zijn, al werd haar lichaam niet teruggevonden. In 2015 werd Tijl Teckmans in de zaak veroordeeld tot 30 jaar cel. Maar ...