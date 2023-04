Italiaanse voetbalbond schorst Lukaku na antiracismegebaar

De Italiaanse voetbalbond heeft Romelu Lukaku voor één wedstrijd geschorst. De aanvaller van Inter Milaan kreeg dinsdag een tweede gele kaart, omdat hij racistische fans van Juventus het zwijgen wilde opleggen. De automatische schorsing die volgt op een uitsluiting met twee keer geel, kan niet ongedaan worden gemaakt, klinkt het.

Nadat hij het slachtoffer was geworden van racistische kreten tijdens de bekerwedstrijd Juventus-Inter Milaan, legde Romelu Lukaku dinsdagavond een spreekwoordelijke vinger op de mond. Hij deed dat nadat hij had gescoord, maar werd voor zijn gebaar bestraft met een tweede gele kaart. De scheidsrechter zag in zijn handeling een provocatie van de Juventus-supporters.

Prominente stemmen in het wereldvoetbal namen het na het incident voor Lukaku op. Zijn Amerikaanse management, het door de rapper Jay-Z opgerichte agentschap Roc Nation, kocht onder meer een paginagrote advertentie in de sportkrant La Gazzetta dello Sport om gerechtigheid te vragen. Maar donderdag raakte bekend dat Lukaku toch een wedstrijd zal worden geschorst voor zijn rode kaart.

Reglement

De Italiaanse voetbalbond verwijst naar zijn reglement. Dat voorziet in de mogelijkheid om rode kaarten terug te draaien, maar niet in de mogelijkheid om gele kaarten te annuleren. Wanneer een speler wordt uitgesloten met een tweede gele kaart, moet hij automatisch één speeldag schorsing uitzitten.

Lukaku’s club Inter Milaan legt zich bij het oordeel van de Italiaanse voetbalbond neer en onderneemt voorlopig geen nieuwe stappen. Lukaku is geen eigendom van Inter, maar wordt door de Milanese club gehuurd van het Engelse Chelsea.

Lukaku ontving donderdagochtend wel persoonlijke excuses van Maurizio Scanavino, de ceo van Juventus. De club uit Turijn verklaarde eerder met de bevoegde diensten samen te werken om de daders van het racisme op te sporen en te straffen.

De Italiaanse bond legde donderdag Juventus een straf op voor de gebeurtenissen. De sportrechter verplicht de club om de tribune waar racistische geluiden te horen waren, één wedstrijd te sluiten.

Lees ook