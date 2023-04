Neef van JFK kondigt kandidatuur Amerikaans presidentschap aan

Robert F. Kennedy junior, notoir antivaxer, zal de Amerikaanse president Joe Biden uitdagen als Democraat in 2024.

Robert F. Kennedy junior heeft zich formeel kandidaat gesteld om Joe Biden in 2024 op te volgen. Dat heeft zijn campagnemanager, John Sullivan, bevestigd aan de Amerikaanse nieuwszender CBS News.

De 69-jarige Kennedy is een telg van de illustere Kennedy-familie die lang het Amerikaanse politieke leven domineerde. Hij is een neef van voormalig president John F. Kennedy, en zoon van de vermoorde senator Robert F. Kennedy.

In maart had Kennedy al op Twitter gezegd dat hij overwoog zich kandidaat te stellen. Toen zei hij: ‘Als ik meedoe, zal het mijn voornaamste prioriteit zijn een einde te maken aan de corrupte versmelting van staat en bedrijfsleven die de economie ruïneerde, de middenklasse verbrijzelde, gronden en waterlopen vervuilde, onze kinderen vergiftigde en ons van onze waarden en vrijheden beroofde.’

Met zijn familienaam hoopt Kennedy stemmen te winnen. Wel blijft hij een outsider in de Democratische Partij. Als notoire antivaxer zijn zijn kansen gering om als winnende Democraat uit de Amerikaanse primaries (een voorverkiezing per factie, red.) te komen. Zijn zus, Kerry Kennedy, noemde zijn visie over vaccins ‘heel gevaarlijk’. In 2019 schreven drie andere familieleden een opiniestuk waarin ze zijn visie bestempelden als ‘tragisch verkeerd’ met ‘dodelijke gevolgen’.

Kennedy publiceerde een boek, The real Anthony Fauci, waarin hij de immunoloog die de Amerikaanse regering adviseerde tijdens de pandemie en de lijfarts was van president Trump beschuldigt van een ‘historische staatsgreep tegen de westerse democratie’. Wat ook niet goed viel, was dat hij vorig jaar een vergelijking maakte met de nazi’s in een speech over de verplichting op vaccins en mondmaskers. Zowel Instagram als Facebook verwijderde accounts van de antivaxergroep van Kennedy, Children’s Health Defense, omdat die desinformatie had verspreid.

Als medeoprichter van een advocatenkantoor bouwde Kennedy nochtans een gezaghebbende reputatie op als kruisvaarder tegen milieuvervuiling. Zo speelde hij een grote rol in de sanering van de Hudson-rivier in New York en spande hij rechtszaken aan tegen multinationals die rivieren vervuilden.

De ‘grootste hinderpaal’ om zich kandidaat te stellen, is al overwonnen, zei hij: hij slaagde erin zijn vrouw, de actrice Cheryl Hines, te overtuigen.

Ex-president Donald Trump en de voormalige VN-ambassadeur van de Verenigde Staten Nikki Haley kondigden al hun kandidaturen aan voor de Republikeinen. Naast Marianne Williamson, een Democraat, wordt ook verwacht dat Joe Biden opnieuw zal opkomen volgend jaar. Hij moet zijn kandidaat nog officieel bevestigen.

