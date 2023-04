Knokke-Heist gaat strijd aan met woekerende immoborden

Inwoners van Knokke-Heist die vastgoed willen verkopen of verhuren, zullen dat voortaan nog maar in beperkte mate kenbaar mogen maken via affiches en immoborden. Zo wil het gemeentebestuur niet alleen het straatbeeld verfraaien, maar ook de openbare veiligheid garanderen.

In Knokke-Heist krioelt het van de ‘V-borden’, immoborden in de vorm van een uitstulpende driehoek. Het gemeentebestuur wil daar paal en perk aan stellen, want de borden zouden er niet alleen rommelig uitzien, volgens het bestuur vormen ze ook een gevaar voor voetgangers. ‘Wandelaars die onoplettend zijn, kunnen er tegen lopen en zich bezeren. Bovendien kunnen de borden van het gebouw vliegen als er een storm opsteekt’, zegt schepen Kris Demeyere.

Hoewel hij geen concrete incidenten kan opnoemen, bevestigt Demeyere dat zulke borden vanaf heden verboden zijn op het gelijkvloersniveau. Wel mogen verkopers op de benedenverdieping een affiche aan het raam hangen. Die mag niet groter zijn dan een vierkante meter. ‘Die borden en affiches nemen tegenwoordig ongewone groottes aan. Dat gaat niet meer om het verkopen van een huis, maar is pure reclame voor immokantoren’, zegt Demeyere.

De V-borden, die op hogere verdiepingen wel nog worden toegestaan, mogen niet groter zijn dan 80 op 50 centimeter.

Lelijk

Ook ter bevordering van het kwaliteitsbeleid van de stad werden maatregelen genomen. Zo moeten immokantoren die hetzelfde pand in de aanbieding hebben, binnenkort samen op een paneel of affiche staan. Dat zou het woekerende aantal borden moeten inperken. ‘Die beslissing is er gekomen in overleg met de immosector’, zegt Demeyere. Wanneer het vastgoed verkocht of verhuurd is, moet het bord of de affiche binnen de 14 dagen worden verwijderd. Het bestuur hoopt zo komaf te maken met het, naar Demeyeres eigen zeggen, ‘vrij lelijke straatbeeld’.

