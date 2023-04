KU Leuven verbiedt lezing van kopstuk Oostenrijks extreemrechts

De KU Leuven staat niet toe dat studentenvereniging NSV Martin Sellner uitnodigt in de gebouwen van de universiteit. Sellner is ex-neonazi en een kopstuk van de identitaire beweging in Oostenrijk.

De Leuvense universiteit keurt de aanvraag voor een lezing van Martin Sellner in haar gebouwen af. Dat meldt De Morgen en bevestigt de universiteit in een persbericht. Op 19 april zou de Oostenrijker er komen spreken over ‘de identitaire strijd en haar toekomst’. Hij werd uitgenodigd door de studentenvereniging NSV.

Sellner is geen onbesproken figuur. Hij is de kopman van Generation Identity, een van de meest prominente extreemrechtse bewegingen, en medeoprichter van Die Österreicher, ‘Eine junge Bürgerbewegung, die für ihre Heimat kämpft’, of: een jonge burgerbeweging die vecht voor het vaderland. Algemeen wordt Sellner gezien als een van de voornaamste figuren van de identitaire beweging in Oostenrijk.

Zijn naam ging de wereld rond na de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in 2019. De dader, die twee moskeeën aanviel en 51 dodelijke slachtoffers maakte, bleek Sellner te kennen. Ze hadden contact via mail en hij had een donatie overgemaakt aan Sellner. Sellner werd in het verleden al gebannen van Youtube, Facebook en Instagram. Hij werd ook al om veiligheidsredenen de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd.

De KU Leuven verbiedt de lezing nu om diezelfde veiligheidsredenen na overleg met de Stad Leuven. ‘Daarop besliste de universiteit dit evenement niet in haar lokalen te laten doorgaan’, klinkt het. De universiteit benadrukt verder dat het ‘de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt’. ‘De KU Leuven laat een veelheid aan meningen toe’, klinkt het. ‘Maar uitingen van seksisme, racisme, bedreigingen, of het ontkennen van de door de wet bepaalde genocides zal de KU Leuven nooit aanvaarden of normaliseren’. In dit uitzonderlijke geval wordt dus al vooraf beslist om het niet te laten doorgaan.

