Favoriet Wout van Aert na verkenning voor Parijs-Roubaix: ‘Voelde mij niet zo goed’

Wout van Aert zegt dat zijn verkenningsronde van Parijs-Roubaix niet helemaal zoals verwacht is verlopen.

‘Hoe ik me voel? Het kon beter. Ik had na de ronde wat last van mijn knie en mijn ribben, ik voelde mij niet zo goed de voorbije dagen’, zegt hij na zijn verkenning.

Toch hoopt Van Aert op een goed slot van zijn klassiek voorjaar in de ‘Helleklassieker’. ‘De conditie is goed, en ik probeer me mentaal zeker op te laden om er nog één keer voor te gaan. Er ligt hier in Roubaix nog een heel mooie kans, en ik hoop opnieuw finale te kunnen rijden. Ik ga er alles aan doen om zondag terug klaar te zijn, maar daarvoor zal ik alle tijd nodig hebben die er nog is. Vanaf nu zit het werk er helemaal op: het is uitrusten en proberen klaar te geraken.’

Hij hoopt op een man-tegen-man-gevecht met Mathieu van der Poel. ‘Maar ook kanonnen als Ganna en Pedersen gaan lang meedoen. We gaan ervan uit dat zowel Nathan (Van Hooydonck, red.), Dylan (van Baarle, red.) als Christophe (Laporte, red.) erbij zijn. We kunnen met vier de finale kleuren en voor de zege gaan.’

De verkenning zelf, die noemt Van Aert ‘smerig’. ‘Want het was niet zo’n mooi weer. En de stroken lagen er best vettig bij. Het soort training waarbij je een beetje aftelt tot je de bus ziet staan. Zondag zal er in principe niet veel modder zijn, ik verwacht een droge editie met hier en daar misschien wat nattigheid, maar deze verkenning heeft altijd zijn nut. Het was een mooie opfrissing. Van de aanloop naar de stroken, en van het gevoel op het materiaal.’

Van Aert blikt ook kort terug op zijn vierde plek in de Ronde van Vlaanderen. ‘Ik was best teleurgesteld na de Ronde van Vlaanderen, maar ik was gewoon niet goed genoeg en moest me erbij neerleggen.’

