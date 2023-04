Macron roept Xi op om Poetin ‘tot rede te brengen’

De Franse president Emmanuel Macron en Europees Commissie-voorzitster Ursula von der Leyen ontmoetten donderdag de Chinese leider Xi Jinping. Frankrijk ziet China als enige land dat een doorbraak kan forceren in diplomatieke gesprekken over Oekraïne.

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping opgeroepen druk uit te oefenen op Moskou om vrede te bewerkstelligen in Oekraïne. Hij deed dat tijdens een bezoek aan Peking, samen met de Europees Commissie-voorzitster Ursula von der Leyen. Met hulp van Peking kunnen westerse landen volgens de Franse president een ‘spiraal’ van geopolitieke spanningen vermijden, die de wereld kan opdelen in strijdende machtsblokken.

‘De Russische agressie in Oekraïne was een klap voor de stabiliteit’, zei Macron in een gesprek met Xi in de Grote Hal van het Volk in Peking. ‘Ik weet dat ik op u kan rekenen om Rusland weer tot rede te brengen en iedereen aan de onderhandelingstafel te krijgen.’

Kaarten tegen borst

China, dat Rusland tot nu toe diplomatiek uit de wind zet, is het enige land dat een doorbraak kan forceren in de internationale gesprekken over Oekraïne, briefte een hoge Franse ambtenaar aan persbureau Bloomberg. Macron zou niet verwachten dat China zijn nauwe partnerschap met Rusland zal laten vallen, maar ziet wel ruimte voor nieuwe stappen door Peking. Bovendien wilde hij Xi ontraden om wapens te leveren aan Rusland.

Xi hield, althans openlijk, zijn kaarten tegen de borst. Hij verzocht zowel Oekraïne als Rusland om de vredesbesprekingen te hervatten en een politieke oplossing voor het conflict te vinden. Daarnaast riep hij de internationale gemeenschap op om ‘zich te onthouden van elke actie die zou leiden tot een verdere verslechtering of zelfs een verlies van controle over de crisis’.

Ogenschijnlijk neutrale taal, zonder directe kritiek aan het adres van Rusland, kenmerkt de Chinese houding tot nu toe. Peking profileerde zichzelf sinds de Russische invasie van Oekraïne als zelfverklaard bemiddelaar, maar bleef de goede banden met Moskou verzorgen. Een ‘vredesplan’ dat China onlangs naar voren schoof, kwam volgens het Kremlin netjes overeen ‘met het standpunt van de Russische Federatie’. De Europese Commissie noemde het daarentegen een ‘selectief’ voorstel dat de rol van aanvaller en slachtoffer door elkaar haalt.

‘Onafhankelijke EU’

Xi en Macron onderstreepten in Peking nog eens dat nucleaire escalatie vermeden dient te worden, al verwees Xi daarbij niet expliciet naar Rusland. De Russische president Vladimir Poetin kondigde recent aan dat hij tactische kernwapens zal stationeren in Wit-Rusland, een stap die gezien wordt als een gevaarlijke escalatie.

Xi verklaarde bovendien dat China een nieuw elan wil in de betrekkingen met de EU. Hij schilderde de EU af als een ‘onafhankelijke pool in een multipolaire wereld’. Wanneer de Chinese het begrip ‘multipolaire wereld’ gebruikt, bedoelt hij doorgaans een wereld waarin de dominantie van de VS veel kleiner en de macht van China veel groter is.

Peking probeert Europese landen, die belangrijke economische partners zijn voor China, te verleiden om zich niet vast te klinken aan Washington. Macrons nadruk op de nood voor Europa om een eigen strategische visie te ontwikkelen terwijl de Chinees-Amerikaanse spanningen toenemen, maakt hem voor Xi tot een aantrekkelijke gesprekspartner.

De Franse president reisde naar China met een delegatie Franse bedrijfsleiders. Een gelijkaardige Amerikaanse handelsmissie zou op dit moment ondenkbaar zijn. Dat leverde hem niet louter lof op. ‘Op een moment waarop het debat in Europa gericht is op onze suïcidale afhankelijkheid van China en Chinese beïnvloeding, is deze boodschap inopportuun’, zei de socialistische Franse europarlementariër Raphael Glucksmann.

De vraag is hoever Macron zelf precies wil gaan in de toenadering met China. Veel Europese illusies over de Chinese intenties zijn de afgelopen jaren bijgesteld in negatieve richting.

Von der Leyen riep voorafgaand aan het bezoek aan Xi op om ‘ons te verzekeren’ tegen alle risico’s die handel met China met zich meebrengt. Bronnen in haar entourage voegden daaraan toe dat ‘Macron haar zal steunen in die boodschap.’

