Bijna 50 jaar geleden vocht Amerikaans president Jimmy Carter al keihard tegen klimaatverandering en voor mensenrechten en wereldvrede. Toch was zijn imago dat van een loser, tot onlangs. ‘Er bestaat geen grotere tegenpool van Trump.’

Wat doen we met Jimmy Carter? Van 1984 tot 2020 braken organisa­toren van de Democra­tische Conventie zich het hoofd over hoe ze de oud-president een obligaat plaatsje in het programma konden bieden zonder ...