DS Vandaag | Dankzij de Raad van State mocht Gitte naar het zesde middelbaar

Deze week van de paasvakantie brengen we een wat andere DS Vandaag dan u van ons gewoon bent. In vier afleveringen gaan we op zoek wat de redenen zijn voor en de gevolgen van de juridisering van het onderwijs. Waarom vechten steeds meer leerlingen de beslissingen van de klassenraad aan en wat zijn daar de gevolgen van?





Op het einde van het vijfde middelbaar krijgt Gitte een B-attest. Ze mag de studierichting van haar keuze niet meer volgen. Maar zij vecht de beslissing aan. Met succes. In deze eerste aflevering volgen we haar: waarom ging ze in het verzet, welke argumenten had ze en hoe moest ze daarna verder op de school die ze had aangeklaagd. We horen ook onderwijsadvocaat Christophe Vangeel die ouders en leerlingen bijstaat. ‘In bijna elk dossier dat ik aanneem, rammelt er iets. En drie van de vier dossiers winnen we ook.’

Productie Eva Droogmans | Met Gitte (leerling), Christophe Vangeel (onderwijsadvocaat), Bram Spruyt (onderwijssocioloog aan de VUB) Hugo De Wulf (intussen oud-directeur van het Regina Caeli Lyceum in Dilbeek), Hasna Hajji (adjunct-directeur van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen)

