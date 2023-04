Het Brusselse justitiepaleis is opnieuw zonder stellingen te zien. Of toch digitaal. Het Gentse bedrijf Realvisuals maakte een driedimensionaal model in opdracht van de Regie der Gebouwen en Perspectiv architecten.

Het bos aan stellingen rondom het Brusselse justitiepaleis is voor veel Belgen een vertrouwd gezicht aan de Brusselse skyline. De renovatie sleept als sinds de jaren 80 aan, maar sinds dit voorjaar zit ze in een stroomversnelling (DS 21 februari). Naar aanleiding van de toekomstige restauratiewerken heeft het bedrijf Realvisuals een digitaal steigerloos model gemaakt van het Brusselse gerechtsgebouw.

‘Bij een restauratie moet de architect een zicht hebben op de afmetingen en het aantal natuurstenen die in het bouwwerk gebruikt worden’, zegt Aziliz Vandesande van Realvisuals. ‘Door de stellingen die voor het gebouw staan, konden ze dergelijke plannen niet maken.’ Door haar expertise in laserscanningkon het bedrijf die nood invullen.

Om een digitaal model te creëren, maakte het bedrijf gebruik van drones, fotografie en laserscanning. De dataset bestaat uit 9.704 dronefoto’s, 647 3D-scans, en zestig landmeetkundig opgemeten punten. Dat is goed voor 1,12 terabyte aan data. ‘Ruwweg gelijk aan 280 films of 560 uur aan HD-video’, weet het bedrijf.

Alpinist

‘We hebben 24 niveaus aan stellingen moeten afwandelen. Door de staat van de stellingen kwam daar zelfs een alpinist aan te pas’, zegt Vandesande. Uiteindelijke leverde het bureau twee modellen af: een van de huidige situatie met stellingen en één zonder stellingen. ‘De visualisatie van het steigerloze Justitiepaleis, maakt geen deel uit van de opdracht, maar we willen het publiek een blik gunnen op wat wij in onze data kunnen zien.’

Voor het bedrijf was het een van de uitdagendste projecten ooit. ‘We hebben de opmetingen in vier dagen kunnen doen’, zegt Vandesande. Maar vooral het digitaal verwijderen van de stellingen nam heel wat tijd in beslag. ‘Het heeft ons twee weken bloed, zweet en tranen gekost, maar het resultaat mag er zijn.’

Eerder dit jaar maakte staatssecretaris Mathieu Michel (MR), bevoegd voor de Regie der Gebouwen, bekend dat restauratie van het gebouw tegen 2030 voltooid moet zijn. De gevel aan de kant van het Poelaertplein zou zelfs al in 2024 zonder stellingen zichtbaar moeten zijn. Die timing is onveranderd, bevestigt de Regie der Gebouwen aan de telefoon.

