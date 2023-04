Premier Sanna Marin dient ontslag regering in, maar blijft voorlopig aan

De Finse premier Sanna Marin (37) heeft na haar nederlaag bij de parlementsverkiezingen het ontslag van haar regering ingediend. President Sauli Niinistö willigde het verzoek in. De sociaaldemocrate blijft wel aan tot haar opvolger is gevonden.

Marin leidde een centrumlinkse coalitie van vijf partijen. Bij de verkiezingen van afgelopen zondag werd haar partij, de sociaaldemocratische SDP, derde na de Conservatieve Nationale Coalitiepartij EPP en de rechts-populistische Finnenpartij.

De conservatieve verkiezingswinnaar Petteri Orpo wil na Pasen met alle partijen praten over een mogelijke nieuwe coalitieregering. Hij hoopt een coalitie te vormen tegen midzomer op 23 juni, schrijft persagentschap Bloomberg. Marin kondigde woensdag aan dat ze op een partijcongres in september haar functie als leider van de sociaaldemocraten neerlegt. Daarna wil ze in Helsinki verder als gewoon parlementslid.

Marin werd eind 2019 op 34-jarige leeftijd premier van het land. Bij haar aantreden was ze de jongste regeringsleider ter wereld. Onder haar premierschap verliet Finland het pad van de neutraliteit dat het land decennialang bewandelde. Zo werd het Scandinavische land dinsdag lid van de Navo.

