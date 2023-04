Podcasttips | Zit de kiem van het Russisch verzet in het buitenland?

The Economist zoekt uit wat er overgebleven is van het Russisch tegengeluid, terwijl twee Nederlandse generaals op rust de veldslagen duiden in een nieuwe wekelijkse podcast. Wijsgerige zielen kunnen dan weer terecht bij Kluwen.

Ivf betekent voor heel wat koppels de redding van hun kinderwens. Maar dankzij embryonale screening kunnen we ook de eigenschappen van een baby manipuleren. Kunnen we al spreken over ‘designerbaby’s’? En leidt de medische vooruitgang op dat vlak tot ethische horror? Journalist Ann-Sofie Dekeyser dook voor DS Weekblad in de materie en vertelt erover in DS Vandaag.

Als je ouder dan 25 bent, koester je mogelijk warme herinneringen aan het kotleven. Weet je nog, die keer dat je om 3 uur ‘s nachts thuiskwam met een hongertje en zes uur later een zwartgeblakerde pizza terugvond in de oven? Ook dat is een levensles. Voor veel studenten wordt die eerste keer op eigen benen een steeds moeilijk bereikbare droom. De vraag naar koten is groter dan het aanbod. De redactie van DS Vandaag ging mee op kotenjacht.

Het verzet sluimert buiten Rusland. Foto: The Economist

1. Het verzet trekt weg uit Rusland

Toen de Russische invasie van Oekraïne begon, kon je je afvragen waar het verzet van de gewone Rus bleef. Op een aantal manifestaties na werd Poetin geen strobreed in de weg gelegd. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen het eens was met zijn beleid. Journalist Andrej Babitski was een van de Russen die na de inval op straat kwam. Al snel besefte hij dat het protest niets zou opleveren. Het brengt hem tot een uitspraak die alleen uit de mond van een Rus kan komen: ‘Ik besefte dat ik elke avond voor dezelfde keuze zou staan: of ik ga buiten protesteren, of ik drink vodka tot ik erbij neerval.’

De journalist ging voor een derde optie: vertrekken. Hij is niet alleen. Honderdduizenden Russen verlieten hun land. The Economist wil weten hoe het de vrijwillige bannelingen sindsdien vergaan is. Journalist Arkadi Ostrovski laat hen in Next year in Moscow aan het woord en vond zo een scherpe, originele invalshoek op de oorlog. Zo spreekt hij in Istanboel een jonge Russin die haar steentje probeert bij te dragen met een Russisch-Oekraïens boekenwinkeltje.

De tweede aflevering laat dan weer horen hoe de jonge, optimistische sfeer die vijftien jaar geleden in Moskou heerste, totaal omsloeg. Liberale stedelingen die aan politiek wilden doen, werden uitgeput door repressie. Zij vonden een comfortabel alternatief in de bloeiende techindustrie. In hun stijlvolle appartementen konden ze zichzelf lang wijsmaken dat ‘het allemaal wel meevalt’. Tot Rusland de aanval op Kiev inzette.

Ilya Krasilschchik is een van hen. Tot voor kort werkte hij voor de Russische zoekmachine Yandex, maar na zijn verhuis naar Georgië is hij opnieuw de journalistiek ingegaan. Poetin en zijn trawanten noemt hij dinosaurussen. Je verwacht dat hij vervolgens zal zeggen dat de oorlog een laatste stuiptrekking van een uitstervend ras is, maar zo optimistisch is hij niet. ‘Het verleden heeft de toekomst verpletterd’, zegt hij. Dat is hoe deze jonge vrijdenkers de laatste vijftien jaar beleefd hebben: het oude Rusland heeft een nieuwe generatie langzaam gewurgd. Geen wonder dat er zo weinig mensen op straat kwamen, begin je als luisteraar langzaam te beseffen.

Deze mannen weten hoe oorlog werkt. Foto: Corti Media

2. Twee generaals zetten de puntjes op de i

Ook vanuit Nederland vinden podcastmakers nog een frisse invalshoek op de oorlog. Peter van Uhm en Mart de Kruif zijn Nederlandse oud-generaals en ergerden zich aan het gebrek aan kennis over oorlogsvoering. Met journalist Jos de Groot laten ze daarom elke week hun licht schijnen op de situatie in Oekraïne. Ze zijn intussen zes weken ver en beantwoorden vragen als ‘waarom je met goed leiderschap een oorlog kan winnen’ en ‘wat als de kogels en granaten op zijn?’.

De generaals zijn vlotte praters en schuwen al te technisch jargon. Ze durven ook uit te zoomen naar conflicten uit het verleden als daar iets uit te leren valt. De Kruif gaf in Afghanistan leiding aan 45.000 Navo-militairen. Wie geïnteresseerd is in militaire tactieken, vindt bij De Veldheren uitstekende duiding.

Een podcast voor wijsgeren. Foto: Kluwen

3. Filosoferen over de grote en kleine dingen des levens

Afgelopen weekend kon je in DS Weekblad een interview lezen met Martha Claeys. De 29-jarige filosofe debuteert met een boek over trots, volgens haar ‘een emotie met een politieke lading’. Samen met Lotte Spreeuwenberg maakt zij daarnaast de filosofische podcast Kluwen. De twee tackelen uiteenlopende onderwerpen als meritocratie, zelfliefde en het verband tussen kunst en pornografie. Ze worden daarbij telkens bijgestaan door zorgvuldig uitgekozen experts ter zake.

Cultuurredacteur Josephine Dapaah volgt de podcast al een tijdje. ‘De afleveringen houden altijd het midden tussen toegankelijke academische analyses en herkenbare, menselijke reflecties’, vertelt ze. Ze vindt het knap hoe de twee gastvrouwen wisselen tussen schijnbaar ‘lichte’ thema’s, zoals reizen, en maatschappelijke vraagstukken als klimaatrechtvaardigheid.

Toegegeven, niet alles landt. De productie doet wat amateuristisch aan als je piekfijn geproducete podcasts gewoon bent. Daar ga je gelukkig gemakkelijk aan voorbij wanneer de gasten iets te vertellen hebben. Dit zijn de favoriete afleveringen van collega Josephine Dapaah:

• Wat hebben klimaat en racisme met elkaar te maken?

• Oh sweet me – tussen trots en zelfliefde

• Heimwee – doe alsof je thuis bent

• Reizen als collectieve dwangneurose

