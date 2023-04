DS Vandaag | Partij Blanco wil een stem geven aan al wie niet wil stemmen

In 2024 trekken we opnieuw naar het stemhokje. Meermaals zelfs. Bij de federale verkiezingen kan u – als alles volgens plan verloopt – stemmen op een nieuwe politieke partij: de partij Blanco. En dat is niét hetzelfde als blanco stemmen. Wat is het nut van een partij voor de foertstemmers? We vragen het aan initiatiefnemer Laurent Reyckman.





En heeft de partij ook kans op slagen? Dat zijn dan weer vragen voor politiek journalist Bart Brinckman.

