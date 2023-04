Socialistische vakbond dient strafklacht in tegen directie Delhaize

De socialistische vakbond BBTK zal bij het Arbeidsauditoraat van Brussel een strafklacht indienen tegen Delhaize en drie directieleden van de supermarktketen. Volgens de bond omzeilt de supermarktketen de wet-Renault.

Vakbond BBTK vindt dat Delhaize de wet-Renault, van toepassing bij een collectief ontslag, niet respecteert. Ze verwijt de supermarktketen verder dat ze verzaakt aan de raadplegings- en informatieplicht.

‘Wanneer een bedrijf een economisch of commercieel besluit neemt dat leidt tot een collectief ontslag is de wet-Renault van toepassing en is er een procedure te volgen. Niemand staat boven de wet, ook Delhaize niet. De werknemers zijn geen ordinaire koopwaar’, zegt de vakbond in een persbericht.

‘De directie van Delhaize verklaart in de pers steevast bereid te zijn de dialoog aan te gaan en transparant te willen zijn, maar haar daden staan hier haaks op en het sociaal overleg wordt niet gerespecteerd. Het plan werd voorgesteld als een voldongen feit. Bovendien krijgen de werknemersvertegenwoordigers überhaupt niet de nodige informatie die nodig is om goed overleg te kunnen plegen.’

‘Behandeld als terroristen’

Nog volgens de socialistische vakbond ‘saboteerde’ de directie van Delhaize de eerdere ondernemingsraden door de vakbondsleden ‘te behandelen als terroristen en ze aan strenge veiligheidsprocedures te onderwerpen. Ook de stakende werknemers worden op de stakingspiketten dagelijks geconfronteerd met intimidatie en deurwaarders.’

Aan persagentschap Belga zegt Delhaize dat van een collectief ontslag – en dus van de toepassing van de wet-Renault – geen sprake is omdat het de bedoeling is dat alle tewerkstellingscontracten van het winkelpersoneel integraal worden overgezet naar de toekomstige zelfstandige uitbaters van de filialen. Op het hoofdkantoor – waar 280 jobs kunnen verdwijnen – zouden de ontslagen dan weer gradueel vallen naarmate er meer winkels overgenomen worden, waardoor ook daar geen sprake kan zijn van een collectief ontslag, redeneert Delhaize.

Overleg muurvast

Delhaize kondigde begin maart aan dat het zijn 128 eigen winkels wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. De directie van Delhaize meent dat een franchisering de enige optie is om opnieuw de wind in de zeilen te krijgen. Ze zegt ook dat de 9.000 winkelmedewerkers hun loon- en arbeidsvoorwaarden zonder beperking in de tijd kunnen behouden. De vakbonden reageerden daar negatief op, sindsdien zit het overleg muurvast.

Elke dag wordt in verschillende winkels gestaakt. Afgelopen nacht trommelde de directie de politie op om tussenbeide te komen bij een actie bij het distributiecentrum in Zellik.

