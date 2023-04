Een koekoeksklok is erg, eentje die niet werkt is veel erger

Wat neem je mee naar huis na een vakantie in het Zwarte Woud? Precies. Een koekoeksklok. Onze columniste An Olaerts is wat dat betreft niet anders dan u en ik. En nu hangt de koekoeksklok in haar keuken en elk uur komt het diertje piepen. Alleen... het geluid van het dingetje gelijkt in het geheel niet op ‘koekoek’ en de frequentie klopt al helemaal niet. Een drama is het.