Amerikaanse en Europese diplomaten stapten op toen de omstreden gezante Maria Lvova-Belova het woord nam. Zij wordt gezocht door Den Haag, omdat ze Oekraïense kinderen naar Rusland gedeporteerd zou hebben.

Amerikaanse, Britse, Albanese en Maltese diplomaten zijn woensdag tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad in New York weggewandeld tijdens een videotoespraak van de Russische gezante voor kinderrechtenMarija Lvova-Belova. Tegen haar werd vorige maand een arrestatiebevel uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof. Samen met de Russische president Vladimir Poetin wordt ze ervan beschuldigd Oekraïense kinderen op grote schaal te hebben ontvoerd en gedeporteerd naar Rusland voor ‘heropvoeding’.

Uitgerekend Lvova-Belova sprak woensdag de Veiligheidsraad toe over de ‘evacuatie van kinderen uit conflictgebieden’. Daarmee is duidelijk dat Rusland zijn roterend voorzitterschap van het hoogste VN-veiligheidsorgaan aanwendt voor propaganda. Moskou nam afgelopen zaterdag de roterende voorzittersrol over. De laatste keer dat de Russen die functie bekleedden was in februari 2022, toen hun troepen Oekraïne binnenvielen.

Desinformatie

De VS hadden eerder aangegeven dat er geen middelen waren om Moskou uit de post te weren, maar hadden Rusland wel opgeroepen zich ‘professioneel te gedragen’. Het Kremlin zei vrijdag dat het van plan was ‘al zijn rechten uit te oefenen’ in de functie.

‘Nu Rusland het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad opneemt, zullen we elke gelegenheid gebruiken om terug te duwen wanneer ze de voorzitterszetel gebruiken om desinformatie te verspreiden’, zei Linda Thomas-Greenfield, de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, na de walkout. ‘Dat is de reden waarom we ons verzet hebben tegen de vorige spreekster, een vrouw die aangeklaagd is voor oorlogsmisdaden en betrokken is geweest bij de deportatie en het weghalen van kinderen uit hun huizen naar Rusland.’

