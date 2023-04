Het gebeurt maar zelden in de machowereld van het voetbal: een man die zijn gezin verkiest boven de bal. Frank Boeckx (36) doet het wel. Hij stopt als keeperstrainer bij Anderlecht. ‘Maar ik volg nog altijd de Whatsappgroep van de staf.’

In zijn woonkamer in Lochristi laveert Frank Boeckx handig tussen het kinderkeukentje van Ikea en een drietal speelgoedauto’s wanneer zijn smartphone plots oplicht. Een sec bericht: 11.15 on the pitch ...