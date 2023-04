Regen keert terug

Het is donderdag zwaarbewolkt met regen vanaf het westen. Na de middag wordt het in het westen tijdelijk droger met opklaringen maar later volgen enkele lokale buien. Dat voorspelt het KMI.

De maxima liggen tussen 5 à 6 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 13 graden in het westen van het land. Dat voorspelt het KMI. De wind wordt matig uit zuid tot zuidwest, ruimend naar west tot zuidwest over het westen met pieken tot 50 km/uur.

Donderdagavond en -nacht is het veelal bewolkt en trekt een reeks buien vanaf het westen over het land. Sommige buien kunnen vrij intens zijn en vooral in het westen gepaard gaan met een donderslag. In de Ardennen beperken de lage wolken dan weer soms het zicht. De minima schommelen tussen 2 graden in de Ardennen en 7 graden aan zee.

Ook vrijdag blijft het wisselend tot meestal zwaarbewolkt met buien. In de loop van zaterdag komen er meer opklaringen afgewisseld met wolkenvelden, verwacht het KMI.