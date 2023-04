Leukemie vastgesteld bij Berlusconi en actie bij verdeelcentrum Delhaize in Zellik: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1. Berlusconi heeft leukemie

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi (86) heeft leukemie. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. Een bron dicht bij de Forza Italia-voorzitter bevestigde het nieuws aan persbureau Reuters. Partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani zei donderdagochtend op de Italiaanse tv dat Berlusconi’s toestand ‘stabiel’ is.

2. Staking in verdeelcentrum Delhaize Zellik

Woensdagavond brak een staking uit in het verdeelcentrum van Delhaize in Zellik. De actie werd omstreeks 5 uur donderdagochtend door de politie beëindigd. ‘Dat gebeurde op een hardhandige manier, om ervoor te zorgen dat een achttal vrachtwagens het distributiecentrum kon verlaten’, zegt CNE-afgevaardigde Elisabeth Lovecchio aan Belga. De stakers verzetten zich nog steeds tegen de vergevorderde plannen van de directie om de laatste 128 winkels in eigen beheer te verkopen aan zelfstandige uitbaters. De acties bij Delhaize zijn ondertussen hun vijfde week ingegaan.

3. Kwaliteit opleiding verpleegkundigen baart zorgen

Een rapport van de Onderwijsinspectie is bijzonder kritisch voor de secundaire scholen die verpleegkundigen opleiden. Zowat 40 procent van de studenten verpleegkunde kiest voor dat traject. Velen van hen komen in de ouderenzorg en de thuishulp terecht.

4. Ex-rijkswachter Robert Beijer: ‘Speurders hebben alles uit de kast gehaald om me aan de Bende van Nijvel te linken’

Ex-rijkswachter Robert Beijer wordt al jaren in één adem genoemd met de Bende van Nijvel, maar bewijzen tegen hem kwamen er nooit. In januari nog doorzochten speurders zijn huis in Thailand, en werd hij als gevolg daarvan het land uitgezet. De Standaard sprak met hem in Brussel.