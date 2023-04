Renovatie van IJzertoren is gestart

De renovatiewerken aan de IJzertoren in Diksmuide zijn woensdag gestart. Het agentschap Onroerend Erfgoed kende een premie van 1,1 miljoen euro toe voor de werken. De IJzertoren werd in 1992 beschermd als monument en is het epicentrum van de jaarlijkse IJzer­bedevaart. Het is een herdenkings­monument voor de gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog en staat symbool voor de Vlaamse ontvoogding. Onder meer het buitenschrijnwerk en het glaswerk worden gerestaureerd. (blg)