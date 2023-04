Nattigheid

Vandaag beginnen we de dag onder een zware bewolking. Vanuit het westen trekt een regenstoring geleidelijk landinwaarts, uiteindelijk gaat het overal een tijdje ­regenen. Na de middag wordt het droger met mogelijk enkele opklaringen in het westen. De maxima liggen rond 10 of 11 graden bij een matige zuidelijke wind.

Vanavond klaart het bij momenten op, maar er blijven buien door het land trekken tot vrijdagochtend. De minima klimmen hoger dan afgelopen dagen bij minima rond 6 graden in het centrum van het land. In de Ardennen ligt het kwik rond 3 of 4 graden.