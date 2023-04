Met meer dan 55 procent van de stemmen koos het Duitse dorpje Ostelsheim de Syriër Ryyan Alshebl (29) tot nieuwe burgemeester. ‘Ik had hem eigenlijk aangeraden om elektricien te worden.’

Ryyan Alshebl is zowat de personificatie van Angela Merkels Wir schaffen das, de leuze waarmee de voormalige bondskanselier in 2015 meer dan een miljoen vluchtelingenin Duitsland verwelkomde.

De Syrische ...