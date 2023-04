Rotterdamse gorilla Bokito overleden

Bokito, de bekende gorilla van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is dinsdag overleden. De dood van het dier kwam geheel onverwacht, meldt de dierentuin. Bokito werd in mei 2007 wereld­beroemd nadat hij ontsnapt was uit zijn verblijf. Hij rende het restaurant van het dierenpark in en verwondde daar vier mensen, van wie een ernstig. Omdat Bokito zich niet lekker voelde, werd dinsdag beslist om hem vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens de narcose is hij overleden.

Bokito werd in 1996 in Berlijn geboren. In 2007 kwam hij naar Diergaarde Blijdorp in het kader van het Europese fokprogramma. In totaal kreeg hij tien nakomelingen.