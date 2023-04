Een Brugse legende is niet meer: cultkeeper Birger Jensen is op 72-jarige leeftijd overleden. Jensen was van 1974 tot 1988 doelman bij Club Brugge. Met vijf titels, twee bekers én een Europacup I-finale op zijn indrukwekkende palmares.

Een cultkeeper, eentje die niet verlegen was om een stunt in doel. Een doelman die in de gouden jaren 70 tussen de lijnen stond zoals dat vandaag wordt verwacht van keepers. Vlot meevoetballend, of met ...