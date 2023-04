Coach Derwael: ‘Het was schok voor Nina, maar vertrouwen keert terug’

Nina Derwael herstelt voorspoedig van de schouderblessure die haar weghoudt van het EK. ‘Ze blijft heel gemotiveerd door haar einddoelen, het WK in Antwerpen en Parijs 2024’, zegt haar coach Marjorie Heuls.

Team Belgym presenteerde woensdag in Gent zijn delegatie voor het EK, dat volgende week plaatsvindt in Antalya. Zonder Nina Derwael (23), want de olympische kampioene is out door een schouderblessure. Ook zonder Derwael moet het meisjesteam zich vlot kunnen scharen bij de top ­dertien van ­Europa, nodig voor een ticket voor het WK in Antwerpen.

Volgens coach Marjorie Heuls komt de blessure van Derwael niet als een complete verrassing. ‘Dit is haar derde olympische cyclus en na Tokio heeft ze een lange pauze genomen. Ze moet nu nóg meer zorg dragen voor haar lichaam. Ze moet nu bijna meer tijd steken in preventie-oefeningen dan in het turnen zelf. Nina viel dit jaar van het ene kwaaltje in het andere. Eerst moest ze de training wat minderen door haar elleboog. Daarna kreeg ze wat hinder aan de knie en vervolgens liep ze een zware griep op tijdens onze stage in Florida. Ik denk dat ze nu de prijs betaalt voor al die tegenslagen.’

Heel gemotiveerd

Een extra tegenslag op een slecht moment, want Derwael had net een goed niveau beet. ‘Ze was goed bezig, maar bij een banale afsprong voelde ze plots iets aan haar schouder. Het was geen val, gewoon een ongelukkige beweging. Een samenloop van dingen.’

‘In het begin was het echt een schok voor haar’, aldus Heuls. ‘Ze vroeg zich af of haar schouder het gaat houden. Maar die fase is ze voorbij. Intussen traint ze die schouder weer – in de fitness, nog niet aan de brug – en het vertrouwen keert terug. Mentaal maakt ze het goed. Ze blijft heel gemotiveerd door haar einddoelen, het WK in Antwerpen en Parijs 2024. Die ­focus op het hoofddoel helpt om kleinere tegenslagen te verwerken. Ze weet dat er nog mooie dingen zullen volgen. Vanaf eind mei, begin juni kan ze misschien weer echt voluit trainen met haar schouder.’

Na het brons op het WK wou Derwael werken aan haar oefening. Hoe staat het daar mee? Heuls: ‘Ze was aan het werken aan nieuwe elementen en dat ligt nu wat stil. Maar zo’n terugval hoort bij het traject naar de Spelen. Nina moet nu eerst haar stabiliteit en haar vertrouwen in die schouder terugvinden.’

