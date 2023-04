Geen Europees sprookje voor Roeselare

Volleybalclub Roeselare kon niet Europees stunten tegen de Italiaanse grootmacht Modena.

Het mocht niet zijn voor Knack Roeselare. Na de fenomenale heenmatch in Modena en bijbehorende 0-3-bonus leek de eindzege in de CEV Cup voor het grijpen te liggen voor de West-Vlamingen. Maar in de kolkende Expo Hallen was het de Italiaanse topclub die vanaf set één de wet dicteerde. De 0-3-eindstand was het logische gevolg waardoor we naar een golden set gingen. Daar startte Knack sterk, maar ging Modena er nog helemaal op en over met 9-15.

Dadelijk meer.

Lees ook