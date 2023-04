Australiës inkomsten uit steenkool zullen de komende vijf jaar fors terugvallen, maar die uit de export van lithium kunnen verviervoudigen.

Weinig landen zijn zo gezegend met energiebronnen als Australië. Het land down under is na Indonesië al jaren de belangrijkste exporteur van steenkool ter wereld. Het lijkt nu een grote ­winnaar van de ...