Stakers bij Delhaize zoeken naar nieuwe adem

Hoewel de acties bij supermarktketen Delhaize doorgaan, zijn elke dag meer filialen weer open. Woensdagavond brak er evenwel een staking uit in het verdeelcentrum in Zellik.

De acties bij Delhaize zijn hun vijfde week ingegaan. De stakers ­verzetten zich nog steeds tegen de vergevorderde plannen van de ­directie om de laatste 128 winkels in eigen beheer te verkopen aan zelfstandige uitbaters. Ze vrezen dat ze er onder slechtere omstandigheden aan de slag zullen moeten gaan. Maar na een maand verliest de actie steeds meer momentum. In de eerste dagen na de start – op 7 maart – legde het personeel in 114 van de 128 getroffen winkels het werk neer. Een week later waren dertig winkels alweer open, nog een week later konden klanten opnieuw terecht in bijna de helft van de eigen ­winkels van Delhaize. Woensdag werd nog gestaakt in ‘slechts’ 42?supermarkten. Alle distributiecentra waren door de dag ook normaal open, tot woensdagavond laat alsnog een staking uitbrak in het verdeelcentrum van Delhaize in Zellik.

Het zwaartepunt van de actie ligt in Franstalig België. Waren woensdag alle 65 ­eigen winkels in Vlaanderen open, dan waren dat er in Wallonië 19 van de 41 en in Brussel maar 2 van de 22.

Deurwaarders op pad

Op zich ligt dat in lijn met de aankondiging van de vakbonden om in de paasvakantie gas terug te ­nemen. Al is de trend die wijst op een dalende stakingsbereidheid al langer ingezet. Bij Delhaize willen ze zich niet wagen aan al te veel uitspraken hierover. ‘Er is eind maart een sociaal bemiddelaar (Matthias Jacxsens, red.) aangesteld’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. ‘Hij praat nu met alle partijen apart. Op 18 april zit iedereen voor het eerst samen rond de tafel. De bemiddelaar moet zijn werk tot dan in alle discretie kunnen doen.’

Wel zegt Dekelver ‘uiteraard ­tevreden’ te zijn dat steeds meer ­filialen de deuren weer openen. ‘We zien een positieve evolutie. Het toont dat er toch veel werkwilligen zijn. We roepen ook de rest van het ­personeel op om het werk te hervatten. We willen daarover een dialoog blijven voeren.’

Al stuurt Delhaize sinds vorige week ook deurwaarders op pad, die moeten vaststellen waar werk­willigen de toegang wordt ontzegd door stakende collega’s. ‘We sturen die alleen naar filialen met veel werkwilligen’, nuanceert Dekelver. ‘De inzet van deurwaarders kan ­inderdaad ook een van de redenen zijn waarom verschillende winkels de voorbije dagen zijn heropend. Al denken wij vooral dat veel werknemers na ­wekenlang staken zelf beseffen dat hun actie niet eindeloos kan duren.’

Met hand en tand

De socialistische vakbond rea­geert gepikeerd op vragen over een ­dalende actiebereidheid. ‘Wat voor zever is dat nu?’, vraagt Jan De Weghe, secretaris van de socialistische bediendebond BBTK Setca. ‘Dit is nu al een van de langste acties ooit. Na wekenlang staken was de afspraak om alleen op zaterdag door te gaan, maar in Wallonië en Brussel willen ze meer blijven doen dan dat. Dat nu meer en meer filialen weer openen, betekent absoluut niet dat we berusten in de plannen van de directie. Integendeel. Als vakbond zullen we alles blijven doen om de rechten van het per­soneel met hand en tand te verdedigen. De volgende dagen wordt duidelijk hoe we dat zullen doen.’

