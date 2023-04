‘VRT moet transparanter zijn over nevenactiviteiten journalisten’

Karin Brouwers (CD&V) vraagt de VRT dat ze de nevenactiviteiten van haar journalisten beter monitort. Dat zegt het Vlaams parlementslid naar aanleiding van een artikel op de nieuwssite Apache.

Vorig jaar vroegen VRT-journalisten 122 keer de toelating om bij te klussen. Het gaat onder meer om journalisten die naast hun job bij de VRT een lezingenreeks willen geven of een boek willen schrijven over hun domein van expertise. Van de 122 aanvragen in 2022 werden er 116 goedgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) in februari opvroeg bij mediaminister Benjamin Dalle (CD&V). Nieuwssite Apache schreef vervolgens een artikel over de cijfers.

De 122 goedgekeurde aanvragen voor een zogenaamde cumulactiviteit zitten op het laagste peil sinds 2016 – tenminste, als je de twee coronajaren buiten beschouwing laat. De VRT geeft vanwege privacyredenen niet vrij welke journalisten het vaakst bijklussen.

Maar een echt goed zicht op welke journalist waar bijklust, heeft de publieke omroep sowieso niet. ‘Er is een probleem met de nevenactiviteiten van de VRT-journalisten’, zegt Brouwers. ‘Die worden niet altijd gemeld en als journalisten laten weten welke nevenactiviteiten ze erop nahouden, wordt dat niet centraal bijgehouden. Er moet hierover meer transparantie komen.’

Integriteitscode

De regels voor bijklussen staan in de integriteitscode van de VRT. De code maakt daarbij een onderscheid tussen cumuls en nevenactiviteiten. Een cumul is een externe opdracht die in het verlengde ligt van het werk van de VRT-medewerker, bijvoorbeeld een economiejournalist die een boek over de financiële wereld schrijft. Een nevenactiviteit is daarentegen een activiteit, als zelfstandige of in bijberoep, die niet in het verlengde ligt van iemands functie bij de VRT. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wielerjournalist die ook een b&b runt.

Volgens de integriteitscode bemoeit de VRT zich in principe niet met die nevenactiviteiten. Enkel als de nevenactiviteit een impact heeft op het imago van de VRT, zijn medewerkers verplicht die te melden en er vooraf afspraken over te maken.

VRT-journalisten zijn daarnaast ook gebonden aan de journalistieke deontologische code.

Onafhankelijkheid

De VRT ziet zelf geen probleem. ‘VRT-journalisten wordt soms gevraagd om hun expertise te delen en we zijn van mening dat onze afspraken over zulke cumuls hun onafhankelijkheid niet in het gedrag brengen’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. ‘Als ze een debat leiden, dan zal dat altijd met meerdere partijen zijn, waardoor ze hun onafhankelijkheid behouden, net zoals journalisten van andere media dat trouwens ook doen. Deze nevenactiviteiten spelen zich af in hun vrije tijd en dus kan daar een vergoeding tegenover staan. Dat is niet anders voor journalisten van bijvoorbeeld VTM of de kranten. Iedereen voelt trouwens zeer goed aan wat kan en niet kan en over het algemeen zijn daar geen problemen mee.’

De VRT kreeg in het verleden al kritiek vanwege de commerciële nevenactiviteiten van sportjournalist Karl Vannieuwkerke.

