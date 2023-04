Anne Teresa De Keersmaeker en Meskerem Mees op Festival van Avignon

Onder anderen Anne Teresa De Keersmaeker en Meskerem Mees tonen hun creatie op het theaterfestival in Avignon.

Het Festival d’Avignon kleurt opnieuw een beetje Belgisch. Het meest vermaarde theaterfestival van Europa zet onder meer Anne Teresa De Keersmaeker opnieuw op de affiche. In 2011 stond de Belgische choreografe nog op de Cour d’honneur van het Palais des Papes, het meest prestigieuze podium van het festival. Dit jaar zakt ze af naar Zuid-Frankrijk in het gezelschap van singer-songwriter Meskerem Mees.

Création 2023 is een absolute blikvanger. De Keersmaeker en Mees bundelen daarin hun krachten voor een dansvoorstelling over wandelen. Jean-Marie Aerts, die bekendheid verwierf als lid van TC Matic, de Belgische rockformatie rond Arno, werkt mee aan de muziek. De Rosas-voorstelling gaat in mei in première op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. Naast Création 2023 toont De Keersmaeker En atendant, een voorstelling op basis van 14de-eeuwse polyfone muziek die in 2010 in Avignon in première ging.

NTGent-directeur Milo Rau trekt deze zomer eveneens naar Avignon. Rau, die vanaf juni NTGent inruilt voor de Wiener Festwochen, zal er te zien zijn met Antigone in de Amazone. Daarvoor reisde hij naar het Braziliaanse regenwoud, waar de bossen plaatsruimen voor sojateelt. Volgens zijn gebruikelijke recept maakt hij er een allegorische ‘Antigone voor de 21ste eeuw’, samen met acteurs, inheemse mensen en activisten.

Een derde maker met Belgische link is de Tunesische choreograaf Mohamed Toukabri, die in Brussel werkt.

Het Festival d’Avignon vindt plaats van 5 tot 25 juli. Het is de eerste editie onder de vleugels van de Portugese acteur en regisseur Tiago Rodrigues, die er sinds september aan de slag is als directeur. Vorig jaar ging choreograaf Jan Martens met Opera Ballet Vlaanderen in première op de Cour d’honneur van het Palais des Papes.

