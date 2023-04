Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Shocktherapie (1)

‘Sinds het begin van Vivaldi was het idee dat De Croo onze partij groter ging maken. Maar wat zien we? Onze partij maakt De Croo kleiner.’ Aan het woord is Vincent Stuer, medewerker van Guy Verhofstadt, ex-woordvoerder van Karel De Gucht en kandidaat-lijsttrekker voor de Europese lijst van Open VLD in 2024. In Knack pleit hij ervoor om minder te praten over beleid en meer over principes. ‘Is het u al opgevallen dat N-VA-voorzitter Bart De Wever nooit over beleid spreekt?’ Of hoe je een compliment kunt doen klinken als een verwijt.

Shocktherapie (2)

Stuer vertelt ook dat het nu aan de nieuwe generatie moet zijn in Open VLD – waartoe hij mogelijk ook zichzelf rekent. Dat pleidooi hield hij in januari ook in De Standaard. Maar waar het toen nog vol voluntarisme klonk, overheerst nu een aan defaitisme grenzend realisme.

‘Op basis van het meest realistische scenario zullen er in Vlaanderen maximaal twee lijstplaatsen zijn van waarop een nieuw gezicht verkozen zou worden. Na een nieuwe nederlaag zal het parlement dus bevolkt worden met Open VLD’ers die al tien of twintig jaar meedraaien en – terecht of onterecht – aangebrand zijn. Zo raken we nooit uit onze patstelling. Ik probeer zeer loyaal te zijn, maar we zien hier een generatie die op jonge leeftijd kansen heeft gekregen en dan verkiezing na verkiezing heeft verloren, zodat er nu amper kansen zijn voor de nieuwe generatie. Op menselijk vlak begrijp ik dat, maar democratisch is het een pijnlijk verhaal. Daarom hebben we een shocktherapie nodig.’

Tiens, het lijkt wel de kop van een interview in De Standaard.

