Nu Trump de eerste ex-president in de geschiedenis is die strafrechtelijk wordt vervolgd, roepen zijn tegen- en aanhangers opnieuw luider. Deze keer halen ze werkelijk alles uit de kast. Of tenminste, uit de winkelrekken. Hun loyale steun veruiterlijkt zich vooral op vestimentair gebied, waarin naast de stars-and-stripes ook de vele gezichten van Trump ruim vertegenwoordigd zijn.