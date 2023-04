Daders filmen hoe ze man met beperking in ziekenhuis slaan: twee verdachten aangehouden

Een 29-jarige man uit Evergem werd afgelopen donderdag door twee ‘vrienden’ naar Zottegem gelokt waar hij wat geld en een gsm zou krijgen. Maar in realiteit werd hij in elkaar geslagen terwijl iemand alles filmde. De man belandde met een bloedklonter in de hersenen in het ziekenhuis.

Het slachtoffer heeft een mentale beperking. Sinds een drietal jaar verblijft hij in Sint-Kruis-Winkel, waar hij ondersteund wordt bij het zelfstandig wonen. Mentaal heeft hij de leeftijd van zes jaar.

Op donderdag 30 maart werd hij met een berichtje van een zogezegde vriend naar Zottegem gelokt. Hij zou 10 euro en een gsm krijgen, maar eens daar aangekomen, werd hij in elkaar geslagen. Toen hij naar het station vluchtte, kreeg hij een tweede pak slaag.

De daders hebben alles gefilmd. Hij kreeg een vuistslag en enkele schoppen tegen het hoofd tot hij bewusteloos raakte. Wanneer het slachtoffer roerloos op grond lag, moest hij nog enkele klappen tegen zijn hoofd incasseren.

In het ziekenhuis bleek hij een bloedklonter in zijn hersenen te hebben.

De twee verdachten zijn opgepakt. Het gaat om een man van 23 jaar en een van 57. Beiden werden voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. De daders zijn geen onbekenden voor politie en parket. Het onderzoek naar de juiste omstandigheden en intenties van de daders loopt volop.

De burgemeester van Zottegem benadrukt dat het om ‘een eenmalige gebeurtenis gaat’. In het verleden was de stationsbuurt van haar stad ‘onrustig na schooltijd’, maar door meer politietoezicht is dat intussen opgelost, zegt Evelien De Both (N-VA). ‘Dit feit vond heel laat op de avond plaats en staat daar los van, al blijf het een crimineel voorval dat absoluut dient veroordeeld te worden.’