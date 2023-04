Een twintigtal Brusselse cultuurhuizen hebben een ramadanvriendelijk label in het leven geroepen. Een van de maatregelen is om te waarschuwen voor geweld of naakt op scène, wat volgens Vlaams minister van Cultuur Jambon (N-VA) ‘zeer problematisch’ is.

Het charter dat een tweetal weken geleden in het leven werd geroepen door een reeks van Brusselse cultuurhuizen houdt verschillende maatregelen in tijdens de ramadanmaand, dat is de vastenmaand voor moslims ...