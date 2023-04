Lorena Wiebes sprint naar nieuwe zege in Scheldeprijs

Derde keer Scheldeprijs voor vrouwen, derde keer dezelfde winnares. Lorena Wiebes (24) maakte woensdagnamiddag haar favorietenrol waar en sprintte naar haar derde opeenvolgende zege in Schoten. Ze was een goed half wiel sneller dan haar landgenote Charlotte Kool, de Italiaanse Chiara Consonni vervolledigde het podium.

Geen Lotte Kopecky aan de start van de Scheldeprijs, de winnares van de Ronde van Vlaanderen had hier niets te zoeken en bereidt zich rustig voor op Parijs-Roubaix. Met Lorena Wiebes had SD Worx toch al de topfavoriete aan de start staan. Maar niet getreurd voor de Belgen want de koers kreeg toch een Belgisch kleurtje. Katrijn De Clercq en Kelly Van Den Steen gingen mee in de vroege vlucht van vijf en kregen met 38 kilometer te gaan nog het gezelschap van Sara Van de Vel, enkele jaren geleden nog een triatlete, die samen met de Zwitserse Noëlle Rüetschi de oversteek maakte.

Zeker gezien de perfecte weersomstandigheden in deze zuivere sprintkoers had de vlucht hoe dan ook toch niet veel kans. Het peloton maakte zich nooit zorgen en haalde het zevental op zo’n negen kilometer voor de finish terug. Vooral met dank aan het werk van team UAE, de ploeg van Chiara Consonni, en in mindere mate ook Team DSM. Bij SD Worx bekeken ze het allemaal nog wat vanop afstand.

Een sprint was gewoon onvermijdelijk en in de laatste kilometers deed SD Worx het perfect. De Zwitserse hardrijdster Marlen Reusser - winnares van Gent-Wevelgem - nam een indrukwekkende kopbeurt voor haar rekening en Lorena Wiebes maakte het perfect af.

Top tien:

1. Lorena Wiebes (NED) in 3h06’30”

2. Charlotte Kool (NED)

3. Chiara Consonni (ITA)

4. Rachele Barbieri (ITA)

5. Martina Fidanza (ITA)

6. Kristyna Burlova (TSJ)

7. Kathrin Schweinberger (OOS)

8. Maggie Coles-Lyster (CAN)

9. April Tacey (GBR)

10. Letizia Paternoster (ITA)

Lees ook