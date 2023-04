Catherine Van Eylen stapt uit de nv Huppeldepup

Catherine Van Eylen, het sportanker van de VRT en de echtgenote van Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute, is uit de nv Huppeldepup gestapt.

Die melding is verschenen in het Belgisch Staatsblad. De beslissing volgt uit het vernietigende Humo-artikel over RSCA en zijn bestuur dat in februari verscheen. Daaruit bleek dat Wouter Vandenhaute zijn jaarlijkse salaris bij Anderlecht factureerde via de nv Huppeldepup, waarvan ook zijn vrouw bestuurder was.

Dat lag deontologisch zéér moeilijk gezien haar rol als sportanker bij de VRT. Met de interne deontologische commissie van de VRT heeft Van Eylen jaren geleden afgesproken dat ze zich laat vervangen zodra haar man het onderwerp is van een reportage in Het journaal of Sportweekend. Vandenhaute is ook al ruim twaalf jaar ­eigenaar van Flanders Classics, de orga­nisatie achter onder meer de Ronde van Vlaanderen.

‘Meteen toen de echtgenoot van Catherine een rol opnam bij Anderlecht, heeft zij dit gemeld’, zei VRT-woordvoerder Jan Sulmont eerder al. Maar Van Eylen had niet ­gemeld aan haar werkgever dat ze mee in de vennootschap zit die factureert aan Anderlecht. ‘VRT wist inderdaad niet dat Wouter Vandenhaute via de nv Huppeldepup factureerde aan Anderlecht. Maar dat ­Catherine ­getrouwd is met Wouter Vandenhaute is voor VRT en voor de ­kijker niets nieuws. Catherine is daar altijd ­uiterst professioneel mee omgegaan.’

Sinds 15 februari is Van Eylen dus bestuurder af waardoor dit euvel van de baan is.

